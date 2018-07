Marcello dell'Utri esce dal carcere per motivi di salute. I medici: «Rischio morte improvvisa»

Marcello Dell'Utri è uscito dal carcere di Rebibbia dove scontava una condanna definita a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre Dell'Utri. L'ex senatore di Forza Italia ha lasciato il carcere questa mattina intorno alle 11 per scontare gli arresti domiciliari nella casa romana del figlio Marco dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma di concedere all'esponente azzurro il differimento della pena per ragioni di salute.

Accompagnato all'uscita dagli agenti della polizia penitenziaria, Dell'Utri è stato accolto dai suoi figli. L'avvocato Alessandro De Federicis, che insieme alla collega Simona Filippi difende Dell'Utri, esprime «grande soddisfazione oltre che professionale, anche umana, nel vedere una persona anziana e malata trovare finalmente lo spazio per tutelare la sua salute in maniera adeguata al di fuori del carcere».



In uno stralcio del provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza ha concesso i domiciliari e differito la pena si legge che «la patologia cardiaca di cui dell'Utri soffre ha subito un recente e significativo aggravamento rispetto alle pregresse condizioni e non sono secondarie le negative ricadute di altri fattori complicanti quali l'età, 77 anni, il trattamento radioterapico, la malattia oncologica e le condizioni psichiche. I sanitari hanno segnalato il rischio di morte improvvisa per eventi cardiologici acuti e hanno concluso per la non compatibilità col carcere».

Sabato 7 Luglio 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2018 12:44

