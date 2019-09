Dengue dopo il viaggio all'estero: scatta la disinfestazione a Firenze

Due casi Dengue in una coppia rientrata da un viaggio all'estero, fanno scattare la disinfestazione anti-zanzare a Firenze. I tecnici della prevenzione dell'Igiene pubblica e nutrizione del Dipartimento della prevenzione si sono attivati questa mattina, dalle 8, in due zone della città per le operazioni di disinfestazione e controllo della zanzara tigre. «L'intervento - spiega in una nota l'azienda Usl Toscana Centro - si è reso necessario dopo la segnalazione di due casi Dengue in una coppia rientrata da un viaggio all'estero. L'uomo al momento è ancora in ospedale, la donna in via di dimissione».



Le zone interessate sono viale Duse e la zona via Masaccio dove i tecnici sono stati impegnati nelle operazioni di coordinamento delle squadre del personale di Alia, con il supporto della Polizia municipale. Prima delle operazioni di disinfestazione, i tecnici hanno iniziato un'attività di informazione porta a porta con la cittadinanza, così come previsto da circolare ministeriale e dall'ordinanza emessa dal sindaco di Firenze.

Le operazioni necessarie al controllo della zanzara tigre prevedono lotta larvicida e adulticida nei pozzetti e caditoie presenti sia nelle pertinenze private che in quelle pubbliche e trattamenti adulticidi spaziali. Contestualmente sono stati eliminati eventuali focolai larvali presenti nelle pertinenze private. Si tratta di interventi «a scopo cautelativo per ridurre la densità delle zanzare presenti così da evitare la possibilità, anche se remota, che qualche zanzara possa essere infettata dal virus pungendo il malato e che lo trasmetta poi ad altri», spiegano dall'azienda sanitaria. Tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c'è infatti anche la zanzara tigre, anche se non è molto efficace nel diffondere il virus. Infatti la principale responsabile della diffusione di questa malattia è un'altra zanzara (Aedes aegypti) che non si trova in Italia.



La Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in Paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare, non è presente in Italia e i casi che si riscontrano sono contratti durante viaggi in paesi extraeuropei.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 18:42

