Restano molti misteri sul caso di Denise Pipitone. Pare siano state aperte nuove indagini e siano state indagate, di nuovo Anna Corona, la figlia e Giuseppe Della Chiave. Una notizia però, affermata da Quarto Grado, che per ora non sembra avere riscontri e di cui non era a conoscenza nemmeno Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati