Denise Pipitone oggi compie 18 anni: i genitori festeggiano nel suo vecchio asilo

Venerdì 26 Ottobre 2018, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:10

Denise Pipitone, oggi, avrebbe compiuto 18 anni. Per la famiglia della bimba di Mazara del Vallo (Trapani), scomparsa nel nulla il 1 settembre 2004, però, Denise è viva. La mamma, Piera Maggio, su Facebook ha dedicato un pensiero alla figlia, ma ha anche deciso di fare qualcosa in occasione di una data così importante.Insieme a suo marito Piero, il padre biologico di Denise, Piera Maggio ha deciso di festeggiare il diciottesimo compleanno nella scuola materna che la bimba aveva frequentato per un anno prima della scomparsa, insieme alla maestra. Piera e suo marito hanno poi deciso di regalare alcuni giochi, comprati o ricevuti in regalo in occasione dei vari compleanni di Denise in questi anni. Alla scuola materna, infatti, sono stati consegnati una bicicletta, una casetta e diverse bambole. «Non vogliamo fare questo per la memoria di Denise, tutti siamo convinti che sia ancora viva» - ha spiegato la maestra a Pomeriggio Cinque - «Noi siamo qui per onorare la sua presenza, sappiamo che c'è e speriamo sempre che possa tornare a casa».Decisamente dolce e commovente è invece il messaggio che Piera Maggio ha riservato, sui social, a Denise: «Ovunque tu sia, mamma e papà ti augurano, nel tuo 18esimo compleanno, che da adesso in poi tu possa intraprendere un nuovo cammino pieno di gioie e soddisfazioni che ti accompagni nell'essere una donna amorevole e coraggiosa. Che possa tu stessa, un giorno ritrovare la strada di casa, dove ci saranno ad attenderti le persone che più ti amano al mondo. Mamma e papà. Ci manchi tanto, sei nei nostri cuori e nella nostra mente sempre!».