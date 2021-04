Denise Pipitone. Olesya, lo scoop sulla pista russa a Pomeriggio 5: «È stato comparato il Dna»

Oggi, Barbara D'Urso è tornata a parlare del caso di Denise Pipitone, dopo l'intervista della ventenne russa che ha lanciato l'appello per cercare la sua mamma naturale e che assomiglia in maniera notevole a Piera Maggio, la madre di Denise.

Barbara D'Urso, dopo aver fatto il punto della situazione - mostrando ancora una volta l'intervista di Olesya Rostova - ha snocciolato le ultime novità: «Ieri, abbiamo dato la notizia di una famiglia russa che ha detto che Olesya potrebbe essere la figlia. Perché è stata rapita alla stessa età della loro bambina. Invece, è stata fatta subito la comparazione del Dna e non è così. Quindi la partita rimane aperta».

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Denise Pipitone, quando arriverà il risultato del test del dna... AUDITEL Ascolti Tv, Chi l'ha Visto boom con Denise Pipitone. Bene il... IL GIALLO Denise Pipitone, le prime parole di Olesya Rostova a Pomeriggio 5:...

E continua: «Lunedì pomeriggio il programma russo annuncerà in diretta i risultati della comparazione del gruppo sanguigno di Denise con quello di Olesya. Noi saremo in onda e vi aggiorneremo in diretta». Poi, il consulente giudiziario Salvatore Musio, in collegamento con Barbara D'Urso, fa la comparazione delle foto di Denise, Olesya e Piera Maggio: «Ci sono delle compatibilità nella forma delle labbra. Ma sono compatibilità che riguardano solo parti del volto. Manca il padiglione auricolare, che sarebbe stato ricco di particolari».