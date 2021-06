Denise Pipitone, la testimonianza choc a Vita in Diretta: «Ho visto Anna Corona all'orario del rapimento...». Oggi, nel programma condotto da Alberto Matano si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo.

L'inviata Lucilla Masucci ha intervistato Paolo, l'ex cuoco del Ruggero II, l'hotel nel quale lavorava Anna Corona. «Ci hanno chiamato di notte - spiega lo chef - al comando dei carabinieri dopo una settimana dieci giorni dal rapimento. Il giorno della sparizione di Denise, ho visto Anna Corona a pranzo in hotel. All'orario di pranzo era lì con noi, mi sembra strano che sia stata lei. Non so se qualcuno abbia taciuto la verità. Se qualcuno ricorda cosa è accaduto, che parli. Anche se allora ha avuto timore di perdere il posto di lavoro».

Nelle scorse puntate, era stato intervistato anche il signor Vito, proprietario dell'hotel Ruggero: «Quel giorno ho visto Anna Corona, è stata in albergo fino a mezzogiorno. Il personale mangiava a quell'ora. Lo ricordo perché a pranzo lei prese una frutta buona che era per i clienti, io l'ho richiamata e gliel'ho fatto notare. Mangiò un uovo in padella. Fino a mezzogiorno sono certo che fosse lì, dopo non posso mettere le mani sul fuoco».