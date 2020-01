​​Dentista accusato di aver bruciato la bocca a una bambina di 5 anni negli Stati Uniti

I genitori di una bambina di 5 anni hanno accusato un dentista di aver bruciato la bocca della loro figlia l'anno scorso mentre si sottoponeva a un trattamento dentale di routine in una clinica a Las Vegas, Nevada, USA, secondo quanto riferiscono i media locali



I genitori affermano che mentre il dentista si occupava della bambina, che era anestetizzata, uno degli strumenti ha prodotto una scintilla, che ha infiammato anche lo strumento che era nella bocca della piccola. Anche se lo stesso è stato nella bocca della piccola solo uno o due secondi le ha causato diverse ustioni.



L'accusa sostiene, infatti, che dopo l'incidente la bambina è stata ricoverata per quattro giorni per ustioni all'epiglottide, alla gola, alla lingua, al palato e alle labbra. Gli avvocati sono convinti che gli infortuni «possono essere permanenti e invalidanti», quindi chiedono un risarcimento di 15.000 dollari, una cifra pari a circa 13.500 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA