Nucleare, depositi per le scorie: la mappa dei siti idonei è stata depositata al ministero

Sono le aree in Italia giudicate idonee ad accogliere un deposito nazionale di scorie radioattive. Se si mette in conto di diventare più indipendendenti dal punto di vista energetico si devono iniziare a programmare e a costruire centrali nucleari e a individuare i siti collegati che fungeranno da depositi per i materiali da smaltire. È diventato un tema centrale e non più rinviabile anche da quando è scoppiata la guerra fra Russia e Ucraina....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati