Deposito Atac, incendio nella notte a Roma: distrutti dal fuoco più di 30 bus. Indagini in corso

Una notte di paura tra fiamme ed esplosioni. Un incendio si è sviluppato infatti nel deposito dell'Atac - l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici - sulla via Prenestina a Roma. Nel rogo sono andati distrutti più di 30 autobus, la maggior parte dei quali a metano. Non ci sono persone coinvolte. L'incendio è scoppiato per cause ancora da accertare attorno alle 4.30 ed è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco.

«#Fiamme nei pressi o sembra più all'interno del "deposito Atac Tor Sapienza" sulla prenestina. Da circa un'ora continui scoppi e folte coltre di #fumo nero. In azione le squadre di soccorso. Sembra maxi #incendio», scrive su Twitter Alessio. In rete circolano video dove si sentono sirene e diverse esplosioni dei mezzi.

🔴 #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. Le fiamme hanno coinvolto circa 30 autobus, prevalentemente alimentati a metano. Fiamme spente, in corso operazioni di messa in sicurezza [#5ottobre 7:00] pic.twitter.com/KDZzmtmJcx — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 5, 2021

Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell'accaduto.

Sono in corso anche le indagini dei Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro: i militari sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112, in ausilio ai vigili del fuoco.

La nota dell'azienda - «Per ragioni da accertare, si è sviluppato un incendio al deposito bus di Tor Sapienza. Il rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone - rende noto Atac - . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell'accaduto».

I vigili del fuoco - Dalle ore 4.15 della notte 9 squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per incendio di una linea di autobus a metano all'interno della rimessa Atac di via Prenestina 507. Circa 30 gli autobus coinvolti dalle fiamme ed un numero inprecisato di vetture danneggiate dal calore sprigionato. Sul posto oltre alle Aps di zona, sono intervenute 3 autobotti, carro autoprotettori e funzionario di servizio. Al momento l'incendio è domato ma sono in corso operazioni di messa in sicurezza della zona.