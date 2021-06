Desirée Mariottini, resta in carcere il condannato Minthe: nuova accusa di omicidio

Brian Minthe, uno dei quattro condannati per l'omicidio di Desiree Mariottini, non lascia il carcere. All'uomo i giudici ieri sera dopo una lunga camera di consiglio hanno inflitto una condanna a 24 anni e mezzo disponendone la scarcerazione per i fatti di droga. Ma in queste ore Minthe è stato raggiunto da una nuova misura chiesta e ottenuta dalla Procura di Roma per l'accusa di omicidio.

APPROFONDIMENTI LA RAGAZZA DI CISTERNA ASSASSINATA Una panchina rossa per Desirée, la madre: «Mi dispiace,... IL PROCESSO Omicidio Desirée, arriva la prima condanna: sei anni... LATINA Sorveglianza speciale al padre di Desirée Mariottini: obbligo...

Desirée Mariottini, due ergastoli e due condanne a 27 e 24 anni e mezzo per l'omicidio della 16enne a Roma. La madre: «Non ho avuto giustizia»

Per la morte della sedicenne, trovata senza vita il 19 ottobre del 2018 dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma, ieri sono state decise dalla Corte d'Assise di Roma, anche altre tre condanne: l'ergastolo per Mamadou Gara e Yusef Salia e 27 anni per Alinno Chima. Le accuse nei loro confronti vanno, a seconda delle posizioni, dall'omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori.