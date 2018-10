Venerdì 26 Ottobre 2018, 17:40

Aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto a gennaio del 2014 il quarto uomo coinvolto nella morte di Desirée e fermato oggi a Foggia. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, si tratta di Yusif Salia, un ghanese di 34 anni al quale era stato rilasciato un titolo di soggiorno dalla questura di Napoli il 15 dicembre del 2012 e scaduto, appunto, a gennaio 2014. Il 27 marzo scorso, sottolineano ancora le fonti, Salia era stato accompagnato dalla polizia all'ufficio immigrazione di Roma per essere identificato. E in quell'occasione era stato invitato ad andare alla questura di Napoli per regolarizzare la sua posizione.