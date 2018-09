Martedì 4 Settembre 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 18:23

«Su Ilva siamo a una settimana decisiva. Domani ci sarà il tavolo, ci saranno anche i commissari e insieme troveremo una soluzione migliore per un' Ilva più pulita e con più occupati. È chiaro che da questo esito dipenderà anche la procedura di annullamento in autotutela perchè oltre al fatto che quella gara sia illegittima, ed è assodato, ci deve essere un interesse pubblico concreto e attuale per annullarla, cioè io non posso eliminare la gara pur sapendo che è illegittima e le cose non sono fatte a regola d'arte». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio parlando a Napoli: «È una corsa contro il tempo perchè il 15 scade tutto, ma sono fiducioso che arriveremo a una soluzione positiva», ha aggiunto