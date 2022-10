Di Maria, banditi nella villa mentre lui è in casa: la polizia sventa la rapina

Rapina sventata a casa del calciatore della Juventus, Angel Di Maria. Tre uomini stranieri secondo le prime informazioni, sono stati bloccati dai poliziotti mentre tentavano di entrare nella villa del centrocampista bianconero a Torino. Due sono riusciti a fuggire, mentre uno è stato preso.

Doppietta di Rabiot e timbro di Vlahovic: la Juve si rialza in Champions. È 3-1 al Maccabi Haifa

Ladri a casa di Di Maria

Giovedì 6 ottobre la banda di malviventi ha cercato di introdursi nella villa dell'argentino Di Maria, che si trova in corso Quintino Sella ai piedi della collina di Torino. L'arresto è avvenuto in strada con la polizia che è riuscita a sventare la rapina. Il tutto a 24 ore dalla grande serata della Juventus in Champions (3-1 al Maccabi Haifa) coronata proprio dalla grande prestazione del Fideo, che ha collezionato tre assist su tre.