"Diabolik", apertura per il funerale al Divino Amore

Venerdì 16 Agosto 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 14:05

Il caso nato sul funerale di " Diabolik ", al secolo Fabrizio Piscitelli , freddato da un colpo di pistola lo scorso 7 agosto al parco degli Acquedotti, a Roma , sarebbe arrivato a un punto di svolta. Dopo gli innumerevoli appelli lanciati dalla famiglia alle autorità - da ultima la lettera inviata dalla sorella di Piscitelli , al presidente della Repubblica, Sergio Matterella - da via di San Vitale, sede della Questura di Roma , sembrerebbe che si sia aperta la possibilità di far svolgere le esequie al Santuario del Divino Amore Resterebbe, tuttavia, attiva la prescrizione sulla formula del rito, «funerale privato», mentre resta da stabilire il giorno e l'ora. La famiglia, intanto è stata riconvocata in Questura.