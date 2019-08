Funerali di Diabolik: corteo blindato, tre aree di sicurezza e controlli ai caselli e alle stazioni

Tre le aree di sicurezza predisposte: il policlinico Tor Vergata da dove partirà il feretro, il santuario di via Ardeatina dove verranno celebrate le esequie e il cimitero Flaminio di Prima Porta dove verrà poi portata la salma. Controlli anche ai caselli autostradali, stazioni ferroviarie, fermate metro e di bus di linea per monitorare l'arrivo di gruppi di tifosi. All'interno del Divino Amore potranno entrare solo le cento persone indicate dalla famiglia. Gli altri, compresa la stampa, verranno dirottati in un piazzale antistante. Da stasera verranno anche rimossi i veicoli in sosta in un tratto vicino di via Ardeatina. Gli uffici dei cimiteri capitolini hanno avviato intanto, come da richiesta della famiglia, le pratiche per la cremazione del corpo di Piscitelli, che avverrà presumibilmente nella giornata di giovedì.

Martedì 20 Agosto 2019, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA