Un uomo seduto sulla panchina e un altro che continua a camminare dritto come se nulla fosse accaduto. Come se in terra, davanti a quella panchina - divenuta poi luogo di "pellegrinaggio" per decine di tifosi - non fosse steso il corpo di uomo ammazzato da pochi istanti.

Diabolik, vitalizio per il killer: poi l'idea di ucciderlo

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati