Roma, ucciso l'ultrà laziale Diabolik: agguato in un parco

L'ultrà, già implicato in precedenza in una vicenda di droga, è stato colpito alla testa da un colpo. A dare l'allarme è stato un passante.



CHI È DIABOLIK

Fabrizio Piscitelli, noto come "Diabolik", è lo storico capo ultrà degli Irriducibili della Lazio finito in manette per narcotraffico. Ha accumulato nel corso degli anni un patrimonio di oltre due milioni di euro: automobili, immobili di lusso e partecipazioni societarie. Il capo ultrà faceva soldi anche commercializzando gadget della Lazio e aveva fondato un'azienda il cui capitale era diviso a metà tra la moglie e la figlia. Nel corso degli anni Diabolik ha accumulato una sfilza di carichi pendenti e di sentenze passate in giudicato. E ancora: Diabolik è finito sotto processo per un brutto episodio di estorsione ai danni del presidente della Lazio Claudio Lotito, la tentata scalata alla società.

Mercoledì 7 Agosto 2019, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2019 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

contro Fabrizio Piscitelli, ovvero, figura di spicco della curva della Lazio , sulla via Tuscolana. Sul posto la polizia , intervenuta subito dopo quello che sembra essere stato un agguato, avvenuto nel parco degli Acquedotti.Leggi anche:-> Roma, morto Diabolik: chi era l'ultrà laziale Leggi anche:-> Bomba a Roma nella sede degli Irriducibili Lazio, Diabolik: «Movente politico»