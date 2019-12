Diciannovenne accoltella e tenta di sgozzare l'amico, poi si getta nel lago

Accoltella un amico al torace e fugge. Poi, forse sotto choc, si mette in mezzo alla strada tentando di farsi investire da un'auto di passaggio che però riesce a schivarlo e a quel punto scavalca la ringhiera di un ponte e si getta nel lago di Castreccioni a Cingoli. Alla fine è stato recuperato in grave stato di ipotermia.



È successo la scorsa notte a Moscosi di Cingoli. I due amici erano usciti con altri ragazzi da un bar della zona, quando, per un diverbio, è scattata l'aggressione con un coltello nel parcheggio prima del ponte che attraversa il lago. Il 19enne autore della coltellata è fuggito, piazzandosi in mezzo alla strada, ma un' automobile lo ha solo sfiorato. Si è quindi lanciato nel lago e l'automobilista ha dato l'allarme. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, ambulanza del 118 e della Piros di Apiro. Il giovane è stato individuato aggrappato ad un pilone e recuperato con un barca a remi. Poi trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona. Il coetaneo accoltellato è ricoverato a Jesi. Le sue condizioni non sono gravi. Ultimo aggiornamento: 13:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA