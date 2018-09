CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Settembre 2018, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 09:02

Medici infedeli, professionisti della truffa. Dallo psicoterapeuta che esercitava senza titolo al medico che si faceva sostituire in ambulatorio dai colleghi in pensione, fino alla donna che ha realizzato un cartellone pubblicitario contro i vaccini, segnalando notizie false e allarmistiche: in otto sono stati denunciati dai carabinieri del Nas impegnati nei controlli nel settore sanitario. E questo è solo l’ultimo blitz. La Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) segnala tanti altri abusi, dai finti odontoiatri alle apparecchiature inutili: storie e inchieste attraversano l’Italia, così come le indagini del Nucleo dei carabinieri per la Tutela della salute interessano diverse regioni, dal nord al sud.