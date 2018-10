Difesa: il generale italiano Claudio Graziano dal 6 novembre sarà la più alta carica militare dell'UE

Sabato 6 Ottobre 2018, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà il generale Claudio Graziano, attuale capo di Stato Maggiore della Difesa, ad assumere, il prossimo 6 novembre, l’incarico di Chairman of the European Union Military Committee, ossia di presidente del Comitato Militare dell'Unione europea. Lo scorso novembre i 27 capi di stato maggiore della Difesa dei Paesi membri dell’Unione europea hanno votato per l’elezione del nuovo Presidente del Comitato Militare e Graziano subentrerà al generale greco Mikhail Kostarakos in carica dal 6 novembre 2015. Il generale italiano ricoprirà l’incarico di presidente del comitato militare fino al 2022 e sarà la più alta carica militare dell’Unione Europea. Svolgerà il ruolo di consulente militare dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, e in più avrà il compito di presentare al Comitato Politico e di Sicurezza i pareri e le decisioni di natura militare assunte dal Comitato Militare, oltre a fornire direttive e linee guida al Direttore Generale dello European Union Military Staff. È un alpino ed ha maturato moltissime esperienze a livello internazionale: negli Stati Uniti come addetto militare all’ambasciata d’Italia di Washington, in Mozambico, in Afghanistan e in Libano dove, nel 2007, gli è stato conferito dalle Nazioni Unite l’incarico di Force Commander e Capo della missione UNIFIL. Dal 2011 al 2014 è stato anche Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.