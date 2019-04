Dimentica il figlio in auto e va a letto: la scoperta straziante il giorno dopo

Sabato 13 Aprile 2019, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai sedili posteriori non si sentiva nessun rumore e il silenzio potrebbe aver confusodonna statunitense che ha. E sfinita è andata a letto a dormire. Il giorno dopo il bambino è stato trovato morto e lei è finita in manette. La storia straziante arriva da Pensacola, nello Stato dellaQuando Jessica si è risvegliata, dopo diverse ore, è tornata verso l’auto e ha scoperto il corpicino di suo figlio ormai senza vita. Su di lei ora pesano le accuse di omicidio colposo aggravato e abbandono di minore. Ad aggravare la sua posizione, anche il possesso di droga dopo che in casa sua sono state trovate metamfetamina e marijuana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato dal Daily Mail , il piccolo era stato affidato ad altri familiari, ma mercoledì la mamma era andata a prenderlo per passare un po' di tempo insieme. Jessica voleva portarlo a casa, ma si è addormentato e lei lo ha dimenticato.Si è ricordata della sua presenza solo quando ormai era troppo tardi. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori di soccorso chiamati sul posto. Il bimbo era già morto. Non è chiaro per quanto tempo sia rimasto in macchina. L'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso del bambino e altri esami potrebbero chiarire se la donna ha agito sotto effetto di sostanze stupefacenti.Episodi simili sono molto frequenti purtroppo. Pochi giorni fa inuna bimba di 4 anni è morta in auto dopo essere stata dimenticata lì dal papà per nove ore. L’uomo stava per lasciarla all’asilo quando, per rispondere a una telefonata, è sceso dalla vettura, dove la temperatura ha superato i 30 gradi.