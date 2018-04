La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la restituzione dei beni confiscati a Ernesto Diotallevi. Ritenuto il referente romano di Cosa Nostra, Diotallevi si era visto confiscare in primo grado beni per circa 30milioni, per la maggior parte intestati a prestanome. I giudici di secodo grado, poi, avevano cancellato quel provvedimento, solo l'Hotel Tripoli e un'altra società erano rimasti nelle mani dello Stato, mentre al faccendiere era stato restituito tutto il resto. Anche gli immobili in Sardegna. Adesso, su richiesta della procura, la Cassazione ha annullato il la decisione. Toccherà ancora alla corte d'Appello pronunciarsi.

Martedì 10 Aprile 2018, 22:29 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 22:38

