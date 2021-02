Trovato in una casa d'aste un dipinto rubato di Domenico Morelli: era scomparso da un negozio di antiquariato

I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza hanno recuperato il dipinto a olio su tela “Venere e amore”, attribuito all’artista napoletano Domenico Morelli. L’opera, delle dimensioni di 22x42,5 cm, è stata ritrovata grazie alle attività di controllo e alle mirate verifiche che il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale svolge sui cataloghi d’asta nazionali ed esteri. L’indagine era stata avviata il 2 marzo 2020 dai Carabinieri monzesi su segnalazione dei militari della Sezione Elaborazione Dati del Comando TPC, che gestisce la “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande database di opere d’arte rubate al mondo. I Carabinieri del Reparto specializzato dell’Arma avevano individuato il bene in vendita presso una casa d’aste romana. I primi accertamenti condotti dal personale dell’Arma hanno permesso di appurare che il bene era effettivamente quello trafugato, insieme ad altri, la notte tra il 17 ed il 18 gennaio 1996 da un esercizio antiquariale milanese. Nel corso delle investigazioni è quindi emerso che un privato romano aveva commissionato la vendita del bene d’arte alla casa d’aste capitolina. Il dipinto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato restituito al legittimo proprietario.

