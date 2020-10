Covid, in Germania allerta per 2.600 positivi: picco più alto da aprile. In Francia restrizioni fino al 30 marzo 2021, boom di contagi a Mosca

Non cessa l'allarme Covid nel mondo. In Russia l'ultimo rilevamento parla di 8.945 nuovi casi, il numero più alto dallo scorso 12 giugno. A questi si aggiungono 169 decessi, in totale 20.891. La situazione peggiore si registra nella città di Mosca, dove i positivi nelle ultime 24 ore sono schizzati: 2.424 più di ieri. In Russia, ad oggi, i contagiati Coronavirus sono 1.185.231.

Continua a salire il trend delle nuove infezioni anche in Germania, che oggi ha toccato il picco più alto mai registrato da aprile: 2.673 nuovi contagi in 24 ore. Lo ha reso noto stamattina l'istituto Robert Koch, riferisce Dpa. Sono in crescita anche i casi gravi dei pazienti Covid trattati in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente. Al momento sono 362 i pazienti in terapia intensiva, di cui 193 sono attaccati al respiratore. Tra fine marzo e inizio aprile la punta massima era stata di 6.000 nuovi contagi in un giorno. In tutti i casi di coronavirus registrati in Germania sono 294.395 e i morti finora sono 9.508.

Intanto il rabbino Haim Kaniewsky (92 anni) - una delle figure più autorevoli degli ebrei ortodossi ashkenaziti - è stato contagiato. Lo riferisce la stampa locale secondo cui nei giorni scorsi, in occasione di una serie di festività ebraiche, il religioso ha ricevuto in casa migliaia di fedeli, protetto da uno schermo di plastica.

La situazione desta preoccupazione anche in Francia, dove l'assemblea nazionale francese ha deliberato l'estensione delle restrizioni fino al 30 marzo del 2021. La decisione fa molto discutere, in quanto prevede limitazioni per i ristoranti e per i viaggi, ma troppo alti restano i contagi quotidiani nel Paese.



[#COVID19] Les effets de la priorisation des tests et des nouveaux modes d’organisation commencent à porter leurs fruits : 75% des tests sont rendus en moins de 48 heures (contre 67% la semaine dernière) pic.twitter.com/VT5dlzxK2q — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) October 1, 2020

I deputati hanno approvato in prima lettura il disegno di legge di proroga con 26 voti a favore, 17 contrari e tre astensioni. Adesso il testo dovrà passare al Senato, mentre il ministro della Salute Olivier Véran ha dichiarato: «Per proteggere i francesi, abbiamo bisogno di questo testo. Anche se limita le libertà pubbliche». Contrari restano, tuttavia, gli alleati del MoDem: «Misura di estrema vigilanza», hanno commentato.