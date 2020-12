Luca Zaia: «Zona rossa sino all'Epifania o faremo da soli». Boccia: modello a zone funziona

«Nel periodo delle festività di Natale servono restrizioni massime, e se non le fa il governo le facciamo noi. La Germania è in lockdown, ha ragionato il governatore, e a gennaio è pronta a ripartire e se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con plateau troppo alto. Servono però - ha chiesto - ristori certi in parallelo alle chiusure». ​È quanto avrebbe chiesto, secondo quanto si apprende, il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso della riunione tra governo e Regioni; una posizione condivisa dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e da quello della Salute Roberto Speranza e dai rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Italia zona rossa (o arancione) dalla Vigilia di Natale al 6 gennaio,... IL LOCKDOWN Coprifuoco, zone rosse e arancioni, ristori, spostamenti: cosa... IL LOCKDOWN Spostamenti tra comuni, seconde case, parenti soli: la mappa dei...

Covid, primo vaccinato in Texas: «Ho aspettato questo momento, è stato un anno difficile»

Boccia: il modello a zone funziona

«Il modello di interventi territoriali ha funzionato bene e ha fatto scendere l'Rt dall'1.7 all'attuale 0,8 ed è ancora in discesa, anche se le reti sanitarie necessitano di essere sempre più difese e alleggerite». È quanto ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nel corso della riunione governo-regioni convocata per dare il via libera al piano vaccini e per una consultazione sull'ipotesi delle maggiori restrizioni nel periodo delle festività. Resta fermo, ha detto ancora il ministro a quanto si apprende, il mantenimento del modello di interventi territoriali anche a gennaio.

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA