Rapinano disabile e gli urinano addosso: una ragazza il “palo” delle baby gang ad Adria

Venerdì 5 Aprile 2019, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 16:21

Hanno accerchiato in tre un ragazzo disabile, l'hanno rapinato e gli hanno anche urinato addosso mentre la vittima cercaca di difendersi: intanto una ragazza faceva il palo per la baby gang di minorenni colpiva nella maniera più vigliacca possibile nel centro storico di Adria, in provincia di Rovigo Il terribile agguato ha portato al rinvio a giudizio di tre minorenni (compresa la ragazza) e di un maggiorenne, tutti stranieri. Nella prima udienza, nel tribunale di Rovigo, l'episodio è stato ricostruito grazie al racconto del giovane disabile (avvenuto a porte chiuse per turbarlo il meno possibile) e di sua madre, che raccolse per prima il disperato racconto del figlio assalito mentre stava percorrendo in bicicletta il centro storico diLEGGI ANCHE: Roma, baby gang stile Gomorra: presi altri due minorenni I tre ragazzi lo accerchiarono, lo fecero cadere e gli presero il cellulare che il disabile, affetto anche da disturbi cognitivi, teneva nel cestino. Intanto, in fondo alla strada, la ragazza sorvegliava che non arrivasse alcuno. Alla fine uno dei tre rapinatori urinò sul ragazzo a terra: un'ulteriore umiliazione per il disabile che poi raccontò tutto alla madre che si rivolse alle forze dell'ordine portando con sé gli stessi vestiti maleodoranti del figlio rapinato e picchiato.LEGGI ANCHE: Furti e rapine, sgominata baby gang