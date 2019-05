Venerdì 10 Maggio 2019, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 10:37

Disabile si uccide sparandosi davanti all'Agenzia delle Entrate. E' successo a ViareggioL'uomo aveva 48 anni. Una pistola è stata trovata in terra vicino al corpo. Al momento non è stato ritrovato alcun biglietto che spieghi il gesto.+++notizia in aggiornamento+++