Sequestrata discarica abusiva a Cornaredo: indagati due uomini per gestione illecita di rifiuti

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 12:22

I carabinieri del(Nucleo operativo ecologico) hanno scoperto un sito di stoccaggio abusivo a, il provincia di Milano. Sequestrati oltre 1.200 metri cubi di rifiuti. Si tratta di una discarica abusiva, principalmente di materie plastiche, dove è ipotizzabile un'illecita attività di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali.Il responsabile tecnico dell'azienda e il proprietario del capannone industriale, due 49enni residenti rispettivamente in provincia di Monza e Brianza e in provincia di Verona, sono stati segnalati alla Procura di Milano per gestione illecita di rifiuti. Il capannone, privo di autorizzazioni, è stato sequestrato. I carabinieri di Cornaredo, dopo aver raccolto le segnalazioni di cittadini allarmati da insoliti via vai di camion, hanno allertato il Noe di Milano per controllare l'area.