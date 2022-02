Discoteche, si riapre da venerdì: ecco le regole per tornare a ballare

La road map per il ritorno alla normalità parte dall'addio all'obbligo delle mascherine all'aperto in zona bianca e arriva alla riapertura delle discoteche. Si prova a ricominciare, pur con mille cautele. E così da venerdì prossimo le discoteche potranno riaprire con Green pass rafforzato, ovvero per tutti coloro che hanno ricevuto la terza dose o che sono guariti dal Covid. Per accedere nei locali bisognerà comunque indossare le mascherine,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati