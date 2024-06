I dispersi di Natisone, la ricostruzione (e gli errori): il divieto di balneazione, la ragazza che non sapeva nuotare e il video girato dal ponte

«Una delle ragazze a quanto risulta non sapeva nuotare». Così il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, al Quotidiano Nazionale. La tragedia del Natisone, forse, si sarebbe potuta evitare se fossero state adottate tutte le precauzioni necessarie. Ma partiamo dall'inizio. Le ricerche iniziano venerdì 31 maggio. Poco dopo le 14 una telefonata al numero di soccorso fa scattare l'allarme. Tre giovani si trovavano in difficoltà sul fiume Natisone, a Premariacco, in Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine.

Chi ha girato il video

I tre sono avvistati da un passante che ha lanciato l'allarme.

Scarsa conoscenza del fiume?

"Sembra di poter concludere questo - dice il sindaco di Premariacco -. Le piene del Natisone si ripetono 5 volte all’anno. Logico che quando piove al nord l’invaso si riempie in un attimo. Per 360 giorni nel fiume si fa balneazione, io stesso abito qua. Il problema è che quei ragazzi non sapevano nulla di questo”.

«Non sapeva nuotare»

Cosa accade in quei 15 minuti? "L’acqua è alta meno di un metro, sui 50 centimetri. Ma la corrente è fortissima. Il ragazzo avrebbe provato ad attraversarla, ma poi torna indietro e desiste, il vortice è troppo violento. Così decidono di aspettare i soccorsi. Una delle ragazze a quanto risulta non sapeva nuotare. Sono a 10 metri da riva. Si trovano di fatto su un isolotto, perché ora il fiume scorre anche a destra rispetto alla lingua di terra. Si abbracciano, tentano di resistere alla corrente”.

I soccorsi "disperati"

I soccorritori arrivano e lanciano le corde. "Lo fanno per tre volte. Ma non solo. Un vigile del fuoco si butta, in un tentativo disperato di salvataggio. Rischia la vita, lo recuperano a stento. La furia della corrente non permette altri interventi, nemmeno con la barca. Chi era sul ponte ha capito che non c’era più nulla da fare”.