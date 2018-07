Esce in mare e scompare, ritrovata solo la barca: l'appello disperato della figlia sui social

Venerdì 20 Luglio 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - L'appello sui social dellaè disperato: "La barca è stata trovata, senza mio papà a bordo! Ieri mattina lui è andato via con la sua barca, un "", ma lasciando telefoni e tutto a casa, non abbiamo più avuto sue notizie. La barca è quella in foto, ha gli interni in legno ed è un po’ presa male, se qualcuno lo avvista o lo ha visto passare ieri... Mi contatti subito, grazie"Lui èe le ricerche sono subito scattate nella laguna di Venezia. La figlia Giada, studentessa ventenne, è in contatto con le autorità.L'appello è stato subito rilanciato sui social dai "Diportisti della laguna veneta" . La figlia aggiunge che "usciva a pescare, ma l'attrezzatura non l'ha presa con sè. Non ha mète abituali e l’unica speranza è che sia andato da solo in Croazia".