Roma, violenta una donna per giorni: arrestato dj Franceschino, direttore di una radio

Ha sequestrato e violentato una escort per tre giorni. Per questo motivo un noto dj della Capitale, Francesco Cirioni, è stato arrestato ieri dagli agenti di polizia del commissariato Vescovio. L'uomo 39 anni romano in arte conosciuto come dj Franceschino è anche l'amministratore e direttore generale di Radio Zero Sei.

La vicenda ha inizio il 3 settembre. L'uomo concorda con una ragazza il prezzo per passare tre giorni assieme. La donna accetta. All'inizio sembra filare tutto liscio. Francesco Cirioni inizialmente mostra il suo lato migliore: la riempie di regali dopo una passeggiata in un centro commerciale e poi le prepara la cena nel suo appartamento in zona Settebagni. Tuttavia l'uomo dopo il primo giorno avrebbe messo da parte la maschera e rivelato la sua vera natura. Secondo le accuse, il pubblico ministero è Giulia Guccione, il dj avrebbe iniziato a fumare senza sosta il crack. Successivamente si sarebbe vantato con la donna, secondo la ricostruzione che la vittima ha offerto agli agenti, di avere amici importanti nel mondo della droga. Alla fine senza motivo sarebbe andato in escandescenza.

Cirioni si sarebbe convinto che la donna avrebbe riferito alla polizia i nomi delle sue conoscenze nel mondo dello spaccio e per questo avrebbe picchiato la vittima. Non contento, ricostruiscono gli investigatori, il giorno dopo avrebbe massacrato nuovamente la vittima costringendola ad un rapporto non protetto, rubandole il cellulare e rinchiudendola dentro uno stanzino. Infine avrebbe svegliato la 31enne romena durante la notte, dicendole di prepararsi per incontrare un altro uomo. Ed è in questa occasione che la ragazza è riuscita a fuggire: mentre dj Franceschino era impegnato nella conversazione al cellulare con l'amico a cui diceva di aver riservato una sorpresa la donna è riuscita a scappare e chiamare le forze dell'ordine che sono subito intervenute. Adesso Francesco Cirioni è detenuto nel carcere di Regina Coeli.



