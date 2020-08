Dj morta, il papà di Gioele ha riconosciuto le scarpine blu del figlio: «Ricerche, un fallimento»

Dj morta, il papà di Gioele, arrivato in caserma per il riconoscimento dei vestiti del piccolo, ha riconosciuto le scarpine blu del figlio ritrovate ieri pomeriggio nei boschi di Caronia vicino ai resti umani che, a questo punto, non c'è più dubbio appartengano al figlioletto.

Daniele Mondello era arrivato alla caserma Calipari di Messina, accompagnato dal padre Letterio e da Elvira Certa, il medico legale scelto dalla famiglia Mondello per la consulenza medico-legale. Daniele Mondello è stato convocato per il riconoscimento degli indumenti e le scarpe trovare ieri nei pressi del luogo del ritrovamento dei resti di Gioele nei boschi di Caronia (Messina), resti del piccolo ritrovati non lontano da dove l'8 agosto venne ritrovato il corpo senza vita della mamma Viviana Parisi. Mondello era entrato direttamente con l'auto in caserma.



Il papà visibilmente scosso

Il padre di Gioele è visibilmente scosso. Adesso i tre sono entrati nel reparto della Polizia scientifica dove gli vengono mostrati gli abiti e le scarpe trovate ieri.

« Le ricerche sono state un fallimento »

Nelle campagne di Caronia «c'è stato un intervento successivo degli animali sull'effetto dispersione, o al momento dei fatti o successivamente». Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, anticipando la nomina di nuovi esperti per l'autopsia, ma «non prima di sabato prossimo, anche dopo...». «Mi auguro che dagli esami dei resti - ha aggiunto - si possano capire tante cose»



Sospese le ricerche a Caronia

Sono state sospese le ricerche di Gioele attivate nelle campagne di Caronia. La macchina dei soccorsi si è fermata e il campo base sta per chiudere. Un altro forte segnale del fatto che si ritiene sempre più probabile che i resti umani trovati ieri siano quelli del piccolo Gioele.

