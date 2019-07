Domenica 7 Luglio 2019, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Bari, un domatore è stato azzannato a morte da quattro tigri durante una sessione di addestramento, sotto lo sguardo terrorizzato e attonito dei colleghi, che non hanno potuto fare niente per salvarlo.Ettore Wrangler, un esperto domatore di 61 anni, è morto dopo che il suo corpo è stato dilaniato dagli animali per oltre mezz'ora, secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno.Weber era dentro alla gabbia quando una delle tigri lo ha attaccato, facendolo cadere a terra. Immediatamente, anche le altre tre lo hanno aggredito, mordendo il suo corpo per quasi mezz'ora. L'uomo stava allenando gli animali prima dell'esibizione dello spettacolo del Circo Orfei che si trova a Triggiano, Bari.I colleghi di Weber hanno tentato di allontanare le tigri dal corpo dell'uomo con l'uso di alcuni estintori, ma senza esito.Un'ambulanza è arrivata in pochi minuti, tuttavia il destino dell'uomo era già segnato. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze dell'attacco.Weber era considerato uno dei più famosi domatori del mondo del circo.Le otto tigri presenti nel circo, invece, al momento sono state sequestrate e trasferite temporaneamente allo Zoo Safari di Fasano, Brindisi.