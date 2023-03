Muore in moto in un incidente contro un'auto sulla Braccianese a soli 22 anni, Domenico Antinori, un ragazzo che viveva nel piccolo borgo di Trevignano Romano sul lago di Bracciano. Il giovane, un calciatore che giocava nel Trevignano Calcio Amatori, figlio di uno storico restauratore di Trevignano che oggi lavora nel museo di Sutri, ha perso la vita ieri intorno l'ora di pranzo, a Manziana, vicino al supermercato che si trova all'altezza del Bosco Macchia Grande, il monumento naturale più visitato dell'hinterland a Nord della Capitale.

La moto del ragazzo stava procedendo lungo la via Braccianese, quando è avvenuto lo scontro con la vettura: le condizioni del giovane sono apparse gravissime da subito. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia locale che hanno tentato di salvarlo praticandogli un massaggio cardiaco nel tentativo disperato di rianimarlo.

Hanno tentato di tenerlo in vita fin quando non sono arrivati i sanitari del 118. Purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Manziana della compagnia di Bracciano. I vigili dovranno ora accertare la dinamica dell'incidente su una delle strade più pericolose della zona. Disposti gli esami tossicologici sull'autista dell'utilitaria.

Le comunità di Trevignano e Sutri si stringono attorno al dolore della famiglia di Domenico Antinori e al papà Albino: «Il ragazzo era particolarmente amato e rispettato dall'amministrazione comunale - dicono dal Comune di Sutri - perché svolgeva con zelo e serietà, insieme al padre, attraverso la cooperativa Archeoares, la cura del Museo di Palazzo Doebbing». Un messaggio di vicinanza ai cari di Domenico è stato espresso anche dalla sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi: «L'amministrazione Comunale - ha detto - e la Comunità di Trevignano Romano partecipano al dolore, esprimendo il più profondo cordoglio ai genitori, al fratello e alla famiglia del giovane Domenico Antinori, prematuramente scomparso all'affetto dei suoi cari».

Nel gruppo dedicato alla squadra di calcio del giovane è arrivato un altro pensiero di vicinanza: «Oggi è una giornata terribile per tutti noi Amatori Trevignano e per un paese intero. Ci ha lasciato a soli 22 anni un ragazzo gentile, educato e con tanta voglia di giocare e divertirsi. La scomparsa di Domenico Antinori distrugge tutti noi e ci lascia soltanto rabbia e tantissimo dolore».

Continua l'escalation di incidenti nell'hinterland romano e soprattutto sulle strade consolari. Sulla Flaminia, sulla Braccianese e la Cassia Bis così come sulle arterie ad alto scorrimento non ci sono sufficienti dissuasori di velocità, non ci sono abbastanza autovelox, non c'è sufficiente segnaletica e in molti tratti l'illuminazione è assente. Soltanto la scorsa settimana due incidenti uno ai confini con Riano e l'altro a Trevignano Romano per un bilancio totale di un morto e cinque feriti gravi tra cui una donna in fin di vita ricoverata all'ospedale San Camillo a Roma. Teatro dell'incidente che ha visto coinvolte quattro vetture la via Tiberina, strada ad alto scorrimento che ogni giorno viene percorsa da migliaia di pendolari, piena di buche, quasi totalmente priva di segnaletica orizzontale e di illuminazione.