Violentò una ragazza di 17 anni in un vagone del treno, arrestato 25enne marocchino. Un prete lo difese: «Non provo pietà per lei»

Venerdì 30 Marzo 2018, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 18:40

In manette. Gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna hanno arrestato, 25enne marocchino, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una minorenne. L'episodio risale al novembre dell'anno scorso e diventò anche oggetto di un acceso dibattito per un post su, scritto dal parroco bologneseche criticò il comportamento della ragazza, allora 17enne.Nei confronti del 25enne, regolare e residente a Castel Maggiore (Bologna), è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale Alberto Gamberini su richiesta del sostituto procuratore Roberto Ceroni. È stato rintracciato a Pianoro a casa di amici. Il 3 novembre 2017 la ragazza, si presentò all'Ospedale Maggiore raccontando di essere stata violentata, la notte prima, in un vagone di un treno in Stazione Centrale.Gli investigatori avviarono subito le indagini. Prima dell'aggressione, hanno ricostruito, la giovane, che si trovava con amici in Piazza Aldrovandi, fu avvicinata da due magrebini, uno era Dhabi Amine. Poco dopo si è accorta di non avere il cellulare: secondo gli agenti era stato il 25enne a sottrarglielo e, con la scusa di recuperarlo, l'ha convinta a seguirlo in Stazione. Il tragitto dei due è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, le cui immagini sono state visionate attentamente dagli investigatori. In un vagone di un treno, in una zona isolata, il 25enne ha abusato della ragazza che ha tentato di liberarsi e di chiedere aiuto, prima di perdere i sensi. La mattina si è svegliata senza vestiti ed è andata in ospedale.