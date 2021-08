Donazione di organi: così Diego ha salvato tre vite. Ma l'Umbria è indietro: record negativo a Perugia

PERUGIA - Diego Cavalli ha sacrificato la sua vita per uno scherzo, ma ha fatto la sorpresa più grande a tre persone a cui, quella stessa vita, l'ha regalata.

Il quarantenne caduto da un balcone a Ferragosto, mentre giocava a gavettoni con i parenti, è infatti deceduto in ospedale, tenuto in vita dalle macchine il tempo necessario per consentire il suo ultimo regalo: il fegato e i due reni, espiantati per salvare la vita a tre pazienti del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati