Donna accoltellata in casa: fermato il figlio 28enne

Da “Lovvare” a “drinkare” fino a “hater”: ecco l'enciclopedia del nuovo italiano

È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 28enne di origini napoletane sospettato di aver accoltellato ieri sera la madre in un appartamento di San Benedetto del Tronto. Per ordine della Procura di Ascoli Piceno l'uomo, accusato di tentato omicidio aggravato, è stato rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto. Migliorano le condizioni della madre ferita all'addome, alla spalla sinistra e alla gamba sinistra.Sottoposta ad intervento chirurgico per le ferite all'addome che più delle altre destavano preoccupazione nei sanitari, al momento è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Madonna del Soccorso e non è in pericolo di vita. Dopo l'allarme lanciato ieri sera da una vicina di casa sono scattate le ricerche del figlio col quale la donna vive da qualche tempo. Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri, aiutati dagli agenti del commissariato di polizia intorno alle 23 mentre tentava di nascondersi fra le auto ed è stato condotto in caserma. Non è stato ancora interrogato, lo farà nelle prossime ore il pm incaricato. Era già conosciuto per segnalazioni di polizia, comunque per fatti non di rilevanza penale importante. Ignoti al momento i motivi che avrebbero spinto il 28enne ad aggredire la madre, ma dai primi accertamenti tutto sarebbe riconducibile a tensioni che si trascinavano da tempo fra i due nell'appartamento di San Benedetto.