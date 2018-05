È morta poco dopo l'arrivo in ospedale la donna di 34 anni accoltellata dal marito in auto davanti al figlio di 5 anni a Seregno, in Brianza. Era stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza già in condizioni disperate



Il marito, 35 anni marocchino, si è presentato dai carabinieri di Seregno dicendo di aver appena accoltellato la moglie. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Gerardo di Monza. A quanto si è appreso i due coniugi, che hanno un bambino di 5 anni, da circa due mesi non vivevano più insieme.

