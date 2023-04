Donna aggredita e colpita al volto con un mattone, trovata a terra in strada sanguinante: è grave

Colpita in strada al volto con un mattone e poi trovata a terra insanguinata. Vittima dell'aggressione, forse compiuta da un conoscente, una donna di 55 anni. La violenza è avvenuta in via Montenevoso a Pesaro verso le 9.

Aggredita con un mattone in strada

La 50enne, una colf, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona, in codice rosso, per i gravi traumi subiti. Per il soccorso era stata allertata l'eliambulanza che, però, in fase di atterraggio ha colpito con una pala un cartellone pubblicitario e non ha potuto dare seguito al servizio. Indaga la squadra mobile che sta cercando l'aggressore nel frattempo scappato.

Paura per l'elisoccorso

Il personale del 118 ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il velivolo atterrato sulla statale all'altezza di via Milano nell'area dismessa di un benzinaio. Il suo intervento non è stato necessario però nell'atterraggio ha urtato contro un cartello stradale danneggiando l'elica e per questo non ha poi ripreso il volo.