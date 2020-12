Perde l'equilibrio, cade a terra e viene investita: donna gravissima in Rianimazione

E’ ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila dopo essere stata vittima l’altra sera di un incidente singolare, la cui dinamica e responsabilità sono ancora tutte da verificare. Vittima una ottantenne di Sulmona che l’altra sera, poco dopo le 18,30, ha raccontato un testimone alla polizia, ha perso l’equilibrio mentre attraversava la strada in via Sallustio, finendo a terra e venendo subito dopo investita da una Fiat Punto condotta da una giovane donna originaria di Sulmona e domiciliata a Roma.

L’impatto con l’auto sarebbe stato determinante per le lesioni riportate che, all’inizio, non sembravano essere così gravi, essendo l’anziana ancora vigile e cosciente al momento dell’arrivo dei primi soccorsi. L’ottantenne, però, dopo il trasferimento all’ospedale Annunziata di Sulmona si è aggravata: i medici le hanno riscontrato la frattura del bacino e soprattutto un trauma cranico che ha consigliato l’immediato trasferimento all’Aquila. Qui la donna è stata sottoposta la notte scorsa ad un delicato intervento chirurgico e attualmente si trova in coma nel reparto di Rianimazione, intubata e sedata.

La squadra volante della polizia di Sulmona, la cui caserma dista tra l’altro pochi metri dal luogo dell’incidente, sta cercando di ricostruire bene la dinamica: a quanto sembra la donna cadendo avrebbe preso di sorpresa la conducente dell’auto che non è riuscita ad evitare l’impatto. Bisognerà anche chiarire se l’attraversamento è stato fatto sulle strisce pedonali o meno, anche se cambia poco, essendo il fatto accaduto comunque in prossimità di una rotatoria dove la velocità deve essere moderata. La conducente dell’auto è stata sottoposta all’alcol test risultando negativa.

