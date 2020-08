Donna si dà fuoco in strada e muore: passanti filmano con i cellulari

Choc a Crema. Una donna si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco prima delle 13 in un campo vicino a un ristorante nel centro in provincia di Cremona. Solo un passante, che era in auto con la moglie, è sceso dalla macchina e ha cercato di spegnere le fiamme con un asciugamano, aiutato in seguito da un uomo arrivato con un estintore. Nessun altro ha però mosso un dito. Come raccontato dal primo soccorritore altre persone con il telefonino in mano sono rimaste nel parcheggio del ristorante. Per la donna non c'è stato nulla da fare.

Le reazioni

È stato il sindaco Stefania Bonaldi a pubblicare su Facebook il racconto del soccorritore, commentando: «Se gli spettatori di questa tragedia hanno avuto la freddezza di prendere il telefonino ed immortalare la scena, anziché correre in aiuto o chiamare i soccorsi, allora dobbiamo farci delle domande. Serie e molto, molto urgenti. Cosa siamo diventati?».

