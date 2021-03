Donna di 87 anni muore travolta da un treno: si era allontanata da una casa di riposo

Dramma sui binari. Una donna è morta sui binari della Ferrovia investita in pieno sulla tratta Messina-Palermo, all'altezza di Reitano. L'anziana, 87 anni, originaria di Caronia Marina, affetta da Alzheimer, era ospite della casa di riposo «Residenza sul Mare», in località Villa Margi. Si è improvvisamente allontana dalla struttura nel tardo pomeriggio, quando i sanitari e i responsabili della struttura non l'hanno più trovata. Poco dopo il drammatico ritrovamento sui binari.

APPROFONDIMENTI FOGGIA Marco Ferrazzano è morto travolto da un treno: trovato il... PARIGI Parigi, tenta il suicidio sdraiandosi sui binari. Macchinista eroe la... ROMA Roma, attraversa i binari della metro e viene travolta dal treno:...

Probabile che la donna abbia vagato per un poco nelle campagne circostanti, prima di arrivare alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mistretta e i responsabili delle Ferrovie di Stato. Indaga la procura di Patti. Il traffico ferroviario è stato interrotto tra Santo Stefano di Camastra e Tusa, Trenitalia ha attuato un servizio sostitutivo con pullman.

© RIPRODUZIONE RISERVATA