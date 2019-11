Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mamma di 37 anni,,originaria di Marcianise è morta ieri mattina ad Anagni, in provincia di Frosinone: una vera tragedia, su cui c’è un alone di mistero, poiché la donna era stata in ospedale ma era stata dimessa dai medici. Sarà l’autopsia ora a chiarire quali sono state le cause del decesso e se vi sono responsabilità da parte dell’ospedale.Raffaella era andata in ospedale mercoledì pomeriggio, al Fabrizio Spaziani di Frosinone, perché aveva forti dolori: ma i medici, dopo un controllo, le hanno detto che era tutto a posto e l’hanno dimessa. Questa mattina il dramma, con un malore e un improvviso arresto cardiaco: il marito ha chiamato i soccorsi il cui intervento è però stato vano. Oggi i funerali, alle ore 15 Anagni, nella Chiesa di Nostra Signora di Fatima di Marcianise, paesino nel casertano di cui la 37enne era originaria.