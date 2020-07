Montesilvano, donna stroncata da malore mentre fa il bagno al mare

Una donna di 80 anni è deceduta questa mattina, presso uno stabilimento balneare di Montesilvano mentre era nei pressi della riva. La donna è stata vista improvvisamente cadere in acqua per un probabile malore e subito

sono scattati i soccorso e le manovre rianimatorie ma la 80enne è deceduta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA