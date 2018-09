Apiro, donna di 40 anni beve acido. Morta dopo 3 settimane di agonia

Lunedì 24 Settembre 2018, 04:05 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 10:24

Ha lottato contro la morte per tre settimane, ma alla fine si è arresa la donna di 40 anni ricoverata all’ospedale di Torrette dopo aver ingerito accidentalmente dell’acido. La morte è avvenuta ieri mattina nell’ospedale anconetano.La donna venne soccorsa dagli uomini della Piros e del 118 di Cingoli e solo grazie al loro tempestivo intervento arrivò all’ospedale ancora in vita, sebbene le sue condizioni fossero apparse subito gravissime. Stando alle ricostruzioni dei primi momenti, la quarantenne avrebbe ingerito accidentalmente una sostanza tossica mentre era in casa con i familiari. Il malore alle 10.45, appena il tempo di chiamare i familiari per lanciare l'allarme e allertare i soccorsi. Poi la corsa in ospedale in elisoccorso. Dopo tre settimane, il tragico epilogo.