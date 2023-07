Donna trovata morta a Palermo, Francesca Marchione era rimasta intrappolata nell'ascensore bloccato tra 2 piani

Una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata morta in un edificio in via Oreto a Palermo dentro l' ascensore bloccato tra due piani.

Cosa è successo

La donna sarebbe morta stamane e sarebbe rimasta nell'ascensore per diverse ore. A chiamare i vigili del fuoco che hanno trovato il cadavere sono stati i sanitari del 118 che erano stati contattati da alcuni residenti.

Ipotesi black out

Le indagini sono condotte dalla polizia. Non si sa se la donna sia rimasta bloccata dentro l'ascensore per un black out o per un guasto.