Giovedì 20 Dicembre 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 11:38

Giallo a Borgo, a due passi da San Pietro. Questa notte gli agenti del commissariato locale hanno rinvenuto il cadavere di una donna di 95 anni supina sul pavimento della camera da letto. L’appartamento era in ordine ma sono stati rinvenuti dei segni sul collo e lividi sul corpo. In casa c'era anche la figlia. E' lei che prima ha chiamato il 118 dicendo che la mamma era caduta e non riusciva a rialzarla. Ma quando i sanitari, intorno alle 3.30, sono arrivati sul posto, l'anziana era già morta. I traumi sarebbero compatibili anche con una caduta vista l'età avanzata della signora.La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto. Sarà l'autopsia a fugare ogni dubbio.