Livorno, donna trovata morta in casa: sulla testa aveva un sacchetto

Distesa a letto senza vita e con un sacchetto sulla testa. Così alcuni parenti hanno trovato una donna di 84 anni. La macabra scoperta è avvenuta, martedì 12 aprile, poco dopo le 8,30, in un appartamento in via Pio Alberto del Corona, nel centro di Livorno. Dopo la richiesta di soccorso, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare la donna. Il mistero del sacchetto sulla testa ha fatto scattare l'allarme, con l'intervento sul posto della polizia.

Da una prima ricostruzione sembra che l'anziana sia morta soffocata a causa del sacchetto sulla testa. Ma sarà l'autopsia disposta dal magistrato di turno a dover chiarire le cause del decesso. Le indagini sul caso sono condotte dalla squadra mobile della questura. All'interno dell'abitazione tutto era in ordine e non ci risulterebbero infrazioni alla porta di ingresso nè alle finestre.