Brindisi, donna trovata morta nel congelatore, il figlio confessa: «Avevo paura di essere giudicato»

È stato Angelo Bellanova a mettere nel congelatore il cadavere della madre Maria Prudenza Bellanova di 82 anni dopo averlo vegliato per giorni dopo la sua morte, avvenuta il 17 novembre scorso. Lo ha confessato lui stesso ai Carabinieri durante l'interrogatorio i seguito al ritrovamento del corpo nella villetta di Ceglie Messapica dove i due vivevano. Angelo Bellanova, 55 anni, viveva con la madre in un rapporto di "simbiosi". Ora è stato denunciato per occultamento di cadavere. La procura di Brindisi che indaga sull'accaduto ha disposto il sequestro della villetta.

Brindisi, donna ritrovata in una cella frigorifera: il figlio denunciato per occultamento di cadavere. «Non ho voluto seppellirla»

La confessione: «Traumatizzato, ha vegliato il corpo per giorni»

L'uomo, assistito dal suo avvocato Aldo Gianfreda, ha raccontato agli investigatori che quando si è accorto della morte della madre, ha vegliato il corpo per un giorno poi «per senso di paura di essere giudicato per la morte del genitore e per lo sconforto» avrebbe deciso di occultare il cadavere. Secondo quanto emerso nel corso dell'interrogatorio, madre e figlio avevano un rapporto «di profonda simbiosi» e così l'uomo sarebbe rimasto «traumatizzato» dopo aver capito che la donna era morta. Tutti elementi che dovranno essere approfonditi. Il 55enne da alcuni testimoni è stato descritto come «taciturno ma mai scortese».

Indagini in corso

Secondo alcune nipoti della donna, comunque, da mesi l'uomo si sarebbe rifiutato di far vedere la zia. Ieri ad allertare le forze dell'ordine sono stati da alcuni familiari, con i carabinieri che hanno raggiunto l'abitazione dove vivevano madre e figlio con il personale di una cooperativa dei servizi sociali che fino a settembre aveva seguito la famiglia. Nelle prossime ore il pubblico ministero titolare del fascicolo, Mauron Gallone, dovrebbe disporre l'autopsia per accertare se le cause della morte siano state naturali e a quanto tempo fa risalga.